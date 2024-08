Wieder Bade-Alarm an der Elbe: Frau löst mit waghalsiger Aktion Großeinsatz aus

Wieder ein Großeinsatz an der Elbe! In Neumühlen ist eine etwa 40 Jahre alte Frau im Bereich des Museumshafens Övelgönne ins Fahrwasser des Flusses geschwommen.

Polizei, Feuerwehr und DLRG waren demnach mit Booten im Einsatz, um ihr zu Hilfe zu kommen. Außerdem kreiste ein Rettungshubschrauber des ADAC über dem Strom. Der Einsatz lief „am Boden, im Wasser und in der Luft“, sagte eine Sprecherin.

Frau schwimmt ins Fahrwasser der Elbe – leichte Verletzung am Bein

Da die Frau Badekleidung getragen habe, könne man davon ausgehen, dass sie nicht unfreiwillig ins Wasser gegangen sei. Bis auf eine leichte Verletzung am Bein sei sie unbeschadet wieder an Land angekommen.

Erst vor wenigen Tagen starb ein zehnjähriges Mädchen beim Baden in der Elbe – an der selben Stelle, an der im vergangenen August ein 15-Jähriger ertrunken war.

Für die Schwimmerin könnte der Ausflug ins Fahrwasser Konsequenzen haben: Zwar ist das Baden in der Elbe grundsätzlich nicht verboten, eine Gefährdung des Schiffsverkehrs aber schon. Ob ein solcher Tatbestand vorliege, werde nun geprüft, sagte die Polizeisprecherin. (dpa/mp)