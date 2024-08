Vor knapp einer Woche verschwand ein 10-jähriges Mädchen in der Elbe – an der gleichen Stelle, an der im vergangenen August ein 15-Jähriger etrunken war. Die Suche musste nach Stunden ergebnislos abgebrochen werden. Am Donnerstag diskutierte daraufhin die Bezirksversammlung Altona, was noch getan werden könnte, um solche schrecklichen Unfälle zu vermeiden. Bezirkschefin Stefanie von Berg (Grüne) sieht diesbezüglich allerdings nicht mehr viele neue Möglichkeiten – und wurde sehr emotional.

„Solche Unfälle sind wirklich absolut tragisch und es reißt mir die Seele aus der Brust als Mutter“, sagte die 60-Jährige am Donnerstagabend im Kollegiensaal des Rathaus Altona. Das Thema „Sicherheit beim Baden in der Elbe“ war an diesem Tag kurzfristig von der SPD-Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die und die CDU hatten ganz andere Ideen als Bezirkschefin von Berg.

Gefahren beim Baden in der Elbe: Was kann getan werden?