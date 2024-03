In Hamburg: Frau reißt Rentner Uhr vom Gelenk – während er im Auto sitzt

Ein 72-Jähriger ist in Hamburg dreist überfallen worden: Als er am vergangenen Freitag gegen 12.20 Uhr auf seine Ehefrau wartete, trat eine Frau an sein Auto und bat ihm um Hilfe. Kurz darauf war seine Uhr weg.

Die Frau habe dem Mann, der an der Cranachstraße (Groß Flottbek) parkte, die Uhr vom Handgelenk gerissen, kurz nachdem dieser das Autofenster öffnete, sagte ein Polizeisprecher. „Dadurch verletzte sich der Senior.“

Trio nach Verfolgung gestoppt

Die Frau flüchtete daraufhin den weiteren Angaben nach in ein wartendes Auto, in dem zwei Männer saßen. Zufällig bekam ein Motorradpolizist die Situation mit und nahm die Verfolgung auf. Er stoppte das Auto wenig später noch in der Cranachstraße.

Mit Unterstützung von Beamten mehrerer Wachen wurde das Trio festgenommen. Die Polizei fand dabei auch die gestohlene hochwertige Armbanduhr; nach MOPO-Informationen eine Uhr der Marke Dubey & Schaldenbrand, die oftmals mehrere Tausend Euro kosten. Da weder die Männer (26/34) noch die Frau (34) einen Eigentumsnachweis für den weißen Seat erbringen konnten, indem sie weggefahren waren, wurde das Auto sichergestellt.

Das Trio kamen in Untersuchungshaft. Das zuständige Raubdezernat ermittelt. (dg)