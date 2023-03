Hamburg: Feuerwehr rettet vier Menschen bei Hochhaus-Brand

Großeinsatz in Neugraben-Fischbek: In einem Hochhaus am Süderelbering ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete vier Menschen aus deren Wohnungen.

Während des Einsatzes, der gegen 12.30 Uhr begann, als Anwohner wegen starken Brandgeruchs und Qualm den Notruf wählten, wurde die Alarmstufe erhöht. Damit wurden weitere Kräfte angefordert, weil die Beamten davon ausgingen, dass es mehrere Verletzte gab. Das Treppenhaus war zu diesem Zeitpunkt bereits total verraucht.

Möbel brennen in Wohnung

Vier Bewohner wurden mit sogenannten Brandfluchthauben, sie schützen vor Rauchgas und Flammen, gerettet und von Sanitätern versorgt. Nach ersten Informationen waren wohl Möbel in einer Wohnung in Brand geraten.

Zwei von den Geretteten kamen ins Krankenhaus; bei ihnen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Eine bettlägerige Person wurde in ihrer Wohnung behandelt. Lebensgefahr bestand bei keinem der Betroffenen.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit im Verein: Gefährlicher Hamburger Badesee bald ohne Rettungsteam

Der Bereich um das Wohnhaus wurde abgesperrt, auch der Verkehr war beeinträchtigt. Die Polizei hat in dem Fall Ermittlungen aufgenommen. (dg)