Feuerwehr rettet Kinder aus brennender Unterkunft im Hamburger Westen

Feuer-Alarm am Sonntagabend: In Bahrenfeld brannte es in einer Unterkunft von „Fördern und Wohnen“. Die Bewohner wurden evakuiert.

Der Einsatz begann gegen 20.45 Uhr, wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte. Nach ersten Informationen brach das Feuer in einer Küche aus.

Bahrenfeld: Feuer in Unterkunft in Hamburg

In der Unterkunft an der Notkestraße leben Geflüchtete und Wohnungslose. Alle Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. Wie auf Bildern von vor Ort zu sehen ist, waren auch mehrere Kleinkinder unter den Geretteten. Niemand wurde verletzt.

Nach einer guten Stunde konnten die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Drei Parteien wurden nach Polizei-Angaben andersweitig untergebracht, weil ihre Wohnungen im Erdgeschoss nicht mehr bewohnbar waren. (elu)