Fluchtweg abgeschnitten: Feuerwehr rettet zwei Menschen aus brennender Wohnung

In Stellingen hat die Hamburger Feuerwehr zwei Menschen aus einer brenneden Wohnung gerettet. In der Küche einer Wohnung an der Grelckstraße war am Sonntagabend siedendes Öl in Brand geraten. Den Bewohnern war der Fluchtweg abgeschnitten.

Beim Kochen auf dem Herd habe sich das Öl entzündet, so die Nachricht, die an die Leitstelle der Feuerwehr ging. Dichter Qualm vernebelte das Zimmer. Zwei Menschen – sie hatten den Notruf gewählt – flüchteten auf den Balkon.

Feuerwehr löscht Brand mit Kleinlöschgerät

Mehrere Löschzüge und ein Notarzt rückten aus, insgesamt waren 30 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Sie retteten die Menschen über eine Leiter vom Balkon. Sie wurden versorgt, lehnten laut Feuerwehr einen Transport ins Krankenhaus aber ab.

Den Brand hatten die Beamten schnell im Griff. Wie hoch der durchs Feuer entstandene Sachschaden ist, war zunächst unklar.

Dazu rät die Feuerwehr bei Fettbränden

Immer wieder kommt es in Hamburg zu vergleichbaren Bränden, oft, weil der Topf mit siedendem Öl auf dem Herd vergessen wird. Ab 200 Grad entzündet sich das Öl. Die Feuerwehr rät: „Brennendes Öl niemals mit Wasser löschen – sonst besteht die Gefahr einer Fettexplosion“, so ein Sprecher.

Wenn möglich, solle man versuchen, den Deckel auf den Topf zu legen, um die Flammen zu ersticken. Der Sprecher: „Danach verlassen Sie den Raum, verschließen die Tür und wählen Sie die 112.“ (dg/rüga)