Verrückter Nachbarschaftsstreit in Hamburg: Eine Auseinandersetzung zweier Parteien an der August-Krogmann-Straße ist am Samstagabend derart eskaliert, dass Feuerwehr und Polizei anrücken mussten.

Zunächst war von lauten, verbalen Streitigkeiten berichtet worden. Als Polizisten letztlich eine der Wohnungen im Erdgeschoss betraten, stieß ihnen plötzlich beißender Gestank in die Nase – die Feuerwehr wurde dazu geholt.

Hamburg: Essigsäure als Waffe beim Nachbarschaftsstreit

Tatsächlich war über das Küchenfenster wohl Essigsäure in die Wohnung gekippt worden. „Um was für einen Stoff es sich genau handelte, wird nun untersucht“, teilte ein Sprecher des Lagedienstes auf MOPO-Anfrage mit. Retter der Feuerwehr behandelten die Polizisten und Bewohner vorsorglich, verletzt wurde aber offenbar niemand.

Der Auslöser des Nachbarschaftsstreits ist unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)