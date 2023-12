Polizei fällt verdächtiger BMW auf – und macht dann gleich mehrere Entdeckungen

Am Freitag sind in Rahlstedt vier Männer festgenommen worden. Zwei von ihnen sind jetzt in Untersuchungshaft – bei ihnen wurden zahlreiche Drogen, ein Haufen Bargeld und Waffen gefunden.

Zivilfahndern fiel an der Sieker Landstraße um kurz nach Mitternacht ein auffällig geparkter BMW auf einem Garagenhof auf. In dem Wagen saß ein Mann auf dem Beifahrersitz. Wenig später kam ein anderer Mann hinzu, setzte sich auf den Fahrersitz und wollte offensichtlich losfahren.

Polizisten entdecken in BMW Marihuana-Beutel

Die Fahnder stoppten das Auto und kontrollierten die beiden Männer. Die Polizisten entdeckten mehrere Beutel mit insgesamt 50 Gramm Marihuana. „Während der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine nahegelegene Wohnung, die mit den aufgefundenen Drogen im Zusammenhang stehen könnte“, heißt es in einer Polizei-Mitteilung.

In der Wohnung hielten sich zwei weitere Männer auf. Die Polizisten entdeckten dort neben etwa 400 Gramm Kokain, annähernd drei Kilogramm Haschisch, einem halben Kilogramm Marihuana, circa 500 Ecstasytabletten und rund 500 Einheiten Testosteron auch mehr als 45.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und zwei griffbereite Stichwaffen – alles wurde sichergestellt.

Alle vier Männer (drei sind 22, einer ist 25 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen. Die zwei in der Wohnung Angetroffenen wurden ins Untersuchungsgefängnis Hamburg gebracht – die beiden anderen Männer wurden wieder freigelassen. Das LKA ermittelt jetzt. (mp)