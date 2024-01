Hamburg: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle binnen weniger Stunden

Innerhalb weniger Stunden hat die Bundespolizei in Hamburg drei Haftbefehle vollstreckt: Die Beamten stießen teils zufällig auf die gesuchten Männer.

Der Erste zeigte zwar einen gültigen Fahrschein – wollte sich aber nicht ausweisen. Der 35-Jährige war am Freitagmorgen in einer Regionalbahn von Bremen nach Hamburg unterwegs. Er zeigte dem Zugbegleiter ein Deutschlandticket vor, einen Ausweis allerdings nicht. Die Bundespolizei wurde informiert.

Freund bewahrt Gesuchten vor Haft

Am Bahnhof Harburg musste der Mann aussteigen. „Dort machte er falsche Angaben zu seinen Personalien“, sagte Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei. An der Wache sei seine Identität festgestellt worden. Dabei kam raus: Das Deutschlandticket gehört gar nicht ihm. Und: „Es lag ein Haftbefehl vor.“ Der 35-Jährige sei wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden, seit drei Jahren habe er eigentlich eine Geldstrafe (160 Euro) zu bezahlen. Ein Freund half aus, bezahlte die Strafe und ersparte ihm einen Gefängnisaufenthalt. Ein Verfahren wurde trotzdem eingeleitet.

Wenige Stunden später, um kurz nach 14 Uhr, wurde eine Streife am Bahnhof Jungfernstieg auf einen 39 Jahre alten Mann aufmerksam: Er sei in einem verbalen Streit mit einer anderen Person gewesen. „Eine körperliche Auseinandersetzung stand unmittelbar davor“, so der Sprecher.

Männer müssen ersatzweise ins Gefängnis

Die Bundespolizisten trennten die Personen. Der 39-Jährige soll sich dabei weiter aggressiv gezeigt haben. Zudem habe er sein Fehlverhalten nicht einsehen wollen. Bei der Überprüfung seiner Personalien dann fiel auf, dass er wegen Beleidigung noche eine Geldstrafe von 2400 Euro zu zahlen hatte. Da er die nicht aufbringen konnte, muss er nun die nächsten 80 Tage ersatzweise im Knast verbringen.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzia, Entführung, Kindesentzug: Die Akte Block

Nur rund eine halbe Stunde später und wenige Kilometer weiter fiel ein 24-Jähriger damit auf, dass er mitten im Hauptbahnhof eine Zigarette rauchte. Auf Ansprache der Polizisten habe der Mann sich uneinsichtig gezeigt – und auch hier ergab die Kontrolle seiner Daten ein Treffer: Er hatte eine Geldstrafe von 285 Euro offen, weil er wiederholt beim Fahren ohne Ticket erwischt worden war. Lieder: „Da der Mann den haftbefreienden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er einer Haftanstalt zugeführt.“ (dg)