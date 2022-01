Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr: In einem Seniorenheim in Poppenbüttel ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Elf Bewohner:innen mussten evakuiert werden.

Gegen 18.03 Uhr löste die Brandmeldeanlage in Hamburgs größtem Seniorenheim „Hospital zum heiligen Geist“ im Hinsbleek aus. Laut Feuerwehr gingen anschließend mehrere Anrufe ein, in denen von einem brennenden Zimmer die Rede war.

Brand in Seniorenheim in Hamburg: Matratze fängt Feuer

Sofort machten sich zwei Löschzüge und der Notarzt auf den Weg. Tatsächlich hatte eine Matratze im vierten Obergeschoss des Seniorenheims Feuer gefangen.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr war eine Bewohnerin mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen. Sie befand sich schon nicht mehr im Zimmer, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Hamburg: Elf Bewohner wegen Rauchentwicklung evakuiert

Elf weitere Bewohner:innen mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die evakuierten Bewohner:innen kommen bis der Brandgeruch verflogen ist in anderen Zimmern unter. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. (abu)