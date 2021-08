In einem Seniorenheim an der Oppelner Straße (Jenfeld) ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude musste geräumt werden, zwei Bewohner:innen kamen ins Krankenhaus.

Gegen 1.38 Uhr ging der Notruf laut Polizei ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Wohnung des Seniorenheims schon in Vollbrand. Das Gebäude wurde geräumt und zwei Bewohner:innen ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Hamburg: Feuer in Seniorenheim

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Teile des Gebäudes dürfen bis auf Weiteres nicht betreten werden. Für die insgesamt acht betroffenen Bewohner:innen wurden andere Unterkünfte organisiert.