Haus in Hamburg brennt: Mehrere Menschen in Wohnungen eingeschlossen

Feuer-Alarm in einem Mehrfamilienhaus in Eimsbüttel: Bewohner wurden in ihren Wohnungen eingeschlossen und mussten über eine Drehleiter gerettet werden.

Wie ein Polizei-Sprecher sagte, begann der Einsatz um 8.39 Uhr: In der Tiedemannstraße in Eimsbüttel war in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen – nach MOPO-Informationen brannte es im Keller.

Hamburg: Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohner eingeschlossen

Mehrere Personen mussten aus den oberen Etagen von den Rettungskräften durch eine Drehleiter gerettet werden, da der Hausflur verraucht war und sie in ihren Wohnungen eingeschlossen waren.

Um 9.30 Uhr waren alle Wohnungen evakuiert, so der Polizei-Sprecher. Die Feuerwehr hat den Einsatzort mittlerweile an die Polizei übergeben. Das Wohnhaus ist unbewohnbar.

Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache liegen zur Zeit noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an. (elu)