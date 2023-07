Bekiffter Mann flieht mit Roller vor Polizei – das geht mächtig schief

Diese Flucht war nicht erfolgreich: Ein Mann wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen und floh mit seinem Roller vor den Beamten – beim Abbiegen stürzte er allerdings.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, wollten Beamte den 41-Jährigen gegen 0.30 Uhr in der Kleinen Rainstraße in Ottensen auf seinem Roller kontrollieren. Dieser gab allerdings Gas und flüchtete. Nach MOPO-Informationen stürzte der Mann beim Abbiegen in die Abbestraße und konnte von den Polizisten gestellt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Messerstich im Bauch – Mann schleppt sich schwer verletzt zum Drob Inn

Wie der Polizei-Sprecher der MOPO sagte, wurde der 41-Jährige positiv auf THC getestet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (mp)