Wohnung in Flammen: Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht von Montag auf Dienstag: In Barmbek-Süd brannte es in einer Wohnung – das Feuer drohte auf andere Stockwerke überzuspringen.

Um Mitternacht wurden die Feuerwehr Barmbek und die Freiwillige Feuerwehr Winterhude in die Bachstraße in Barmbek-Süd gerufen. Mehrere Anrufer hatten piepende Rauchmelder gehört und Feuer gesehen. Aus einer Wohnung im dritten Stock schlugen bereits Flammen aus dem Küchenfenster, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Das Feuer drohte auf das darüber liegende Stockwerk überzuspringen, doch die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Eine Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasinhalation ins Krankenhaus.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte am zweistündigen Einsatz beteiligt. (elu)