Vor Garage in Hamburg: Auto steht plötzlich in Flammen – Straße gesperrt

Was für ein Schreck: Ein VW Polo ist am Mittwoch direkt vor einer Tiefgarageneinfahrt in Borgfelde in Flammen aufgegangen.

Das Unglück ereignete sich gegen 16.55 Uhr in der Bürgerweide. Ersten Erkenntnisse der Polizei zufolge war der Wagen aufgrund eines technischen Defekts direkt vor der Tiefgaragenzufahrt in Brand geraten.

Feuerwehr sperrt Straße im Feierabendverkehr

Wenig später stand das gesamte Fahrzeug in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Straßen in Richtung stadtauswärts für rund eine Stunde gesperrt werden. Gegen 18 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben. (mp)