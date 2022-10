Hamburg: Abschleppwagen steht lichterloh in Flammen

Einsatz für die Feuerwehr in Billstedt: In der Nacht zu Montag ist dort ein Abschleppwagen ausgebrannt.

Eine Zeugin alarmierte die Retter um kurz nach 3 Uhr. In der Straße Koolbargenredder stand ein Abschleppwagen in Flammen, die Fahrerkabine brannte lichterloh. An dem Wagen entstand Totalschaden. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Neun Brandstiftungen in Billstedt: Polizei jagt Pyromanen

Bei dem Feuer litt zudem die Umwelt: Benzin trat aus, vermischte sich mit Löschwasser und sickerte in einen Grünstreifen. (paul)