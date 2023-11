80-Jähriger Hamburger ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Einem 80-Jähriger aus Nettelnburg hat am Mittwochabend zwei Einbrecher in seiner Wohnung überrascht. Sofort rief er die Polizei.

Als der 80-Jährige gegen 18.12 Uhr seine Haustür in der Straße In der Hörn aufschloss, kamen ihm die beiden Einbrecher entgegen. Sie ließen eine Tasche fallen, in die sie nach Angaben der Polizei wohl Schmuck gesteckt hatten.

Den Schmuck nahmen sie allerdings mit und flüchteten durch den Garten. Die herbeigerufenen Beamten starteten sofort eine Fahndung, doch die beiden Einbrecher konnten entkommen. (abu)