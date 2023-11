Einbrecher erbeuten Edel-Handtaschen – und erleben böse Überraschung

Damit hatten die Einbrecher vermutlich nicht gerechnet: In der Nacht zu Dienstag waren zwei Räuber in einen Secondhand-Shop für Luxus-Mode und Accessoires in Uhlenhorst eingestiegen. Sie hatten ihre hochpreisige Beute schon für die Flucht bereitgestellt – doch dann kam alles anders.

Der Betreiber des Shops hatte gegen 2.15 Uhr einen Alarm auf seinem Handy erhalten und sofort die Polizei informiert. Mehrere Streifenwagen rückten zur Zimmerstraße an. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Täter noch im Geschäft, kamen aber angesichts der vielen Polizisten mit erhobenen Händen heraus und wurden festgenommen.

Täter hatten wertvolle Armbanduhren dabei – Festnahmen

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zwei hochwertige Armbanduhren bei den Einbrechern sichergestellt. Im Geschäft entdeckten die Beamten für die Flucht bereitgestellte Plastiksäcke mit edlen Handtaschen im Wert von mehr als 100.000 Euro. Darunter Modelle von Louis Vuitton, Hermès und Chanel.