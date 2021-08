3000 Linke wollen am kommenden Samstag in Hamburg durch Blankenese ziehen. Das teilte das Bündnis „Wer hat, der gibt“ mit, ein Zusammenschluss verschiedener linker und auch linksradikaler Gruppen. Das Motto der Aktion, die zeitgleich deutschlandweit stattfindet: „Holen wir uns, was uns zusteht – laut, schrill, bunt und wild!“

Start in Hamburg ist um 14 Uhr am Erik-Blumenfeld-Platz in Blankenese. Um 19 Uhr soll die Demonstration an der Manteuffelstraße enden – davor wolle man durchs „Reichenviertel“ ziehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Hamburg: 3000 Linke wollen Samstag durch Blankenese ziehen

Die Hamburger Polizei rechnet mit einem friedlichen Verlauf, wird aber mit entsprechender Kräftezahl und mehreren Hundertschaften vor Ort sein und die Demonstration begleiten. Gewalttätige Aktionen seien im Vorwege nicht angekündigt worden.

Die Demonstranten wollen mit ihrer Aktion eigenen Angaben nach darauf aufmerksam machen, dass Einkommen in Hamburger Stadtteilen sich zu stark unterscheiden würden und dass Wohlhabende die Gesellschaft finanziell mehr unterstützen müssten. In der Pressemitteilung heißt es weiter: „In den reichen Elbvororten pflegt die Hamburger Oberschicht einen exklusiven Lebensstil, während sie von den Problemen des Alltags in Ruhe gelassen werden.“ Das Bündnis „Wer hat, der gibt“ fordert: Reichtum sollte effektiv zum Wohle aller umverteilt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mordversuch! Mann schneidet Bremsleitungen durch – und wird ertappt

Schon am Freitag soll es laut der Mitteilung des Bündnisses eine „Überraschung“ geben. Diese sei für 19.30 Uhr am Schulterblatt geplant. „Wir lassen Umverteilung Realität werden“, heißt es. Die Polizei wird auch vor Ort sein. (dg)