Hamburg: 22-Jähriger durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Nach mehreren Tagen Flucht hat sich am Dienstag ein 22-Jähriger bei der Hamburger Polizei gestellt: Er wird verdächtigt, einen Gleichaltrigen mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Nach deren Erkenntnissen kam es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Horner Landstraße (Billstedt) gegen 18 Uhr am vergangenen Samstag zunächst zum Streit zwischen den beiden 22-Jährigen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Opfer musste notoperiert werden

Dabei soll einer der jungen Männer zum Messer gegriffen, zugestochen und seinen Kontrahenten mehrmals getroffen haben. Anschließend sei er geflüchtet, erklärte Polizeisprecher Florian Abbenseth. „Durch den Angriff hatte der Geschädigte lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.“

Die Tage darauf führte die Polizei Fahndungsmaßnahmen durch. Letztlich kündigte der Anwalt des Verdächtigen an, dass sich sein Mandat stellen wolle. Der 22-Jährige erschien daraufhin am Dienstagnachmittag im Polizeipräsidium in Winterhude und wurde vorläufig festgenommen.

„Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an“, so Abbenseth weiter. Das Opfer schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. (dg)