Die Hamburger Polizei hat zwei 30 und 35 Jahre alte Männer festgenommen: Ihnen wird vorgeworfen, eine erst 18-Jährige zur Prostitution gezwungen zu haben. Am frühen Mittwochmorgen folgte dann der Großeinsatz.

Um 6 Uhr vollstreckten Beamte des LKA 65, zuständig für Milieudelikte, die zwei Haftbefehle und insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse: Dazu zählten die von den Männern laut Polizei genutzten Wohnungen in Horn, Billstedt und Rothenburgsort, ein Wettbüro in Jenfeld, ein Bordell in Barmbek-Süd und die Wohnung des Opfers in Steilshoop.

Hamburg: 18-Jährige zur Prostitution gezwungen – Männer in Haft

Die junge Frau hatte den Angaben nach in verschiedenen Bordellen anschaffen müssen. Der Ertrag ging direkt in die Hände der zwei Männer, so die Erkenntnisse der Kripo. Eine Sprecherin: „Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Ermittler bei dem 35-Jährigen Handys, knapp 2400 Euro und verschreibungspflichtige Medikamente sicher.“ Er war von Spezialkräften des SEK verhaftet worden, weil nicht auszuschließen war, dass er bewaffnet ist.

Bei dem 30-Jährigen – er kassierte laut Polizei das Geld der 18-Jährigen ein – wurden ebenfalls ein Handy, 26.000 Euro in bar und zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Mercedes (E- und S-Klasse) sichergestellt. In dem Wettbüro nahmen Polizisten zusammen mit Beamten der Glückspielaufsicht noch 14 wohl manipulierte Spielautomaten mit.

Beide Männer kamen im Anschluss der Maßnahmen in Untersuchungshaft. Dort warten sie nun auf ihren Prozess. Die Polizeisprecherin: „Die Ermittlungen gegen sie dauern an.“ (dg)