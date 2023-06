Halbmarathon am Sonntag: Hier wird es in Hamburg eng

Am Sonntag findet die 29. Auflage des Halbmarathons in Hamburg statt. Mehr als 10.000 Läufer:innen werden erwartet. In einigen Gebieten der Stadt kommt es daher zu Einschränkungen im Verkehr.

Vor allem im Westen der Stadt, in der Innenstadt und rund um die Alster könne es Behinderungen geben, hieß es von der Polizei. Ab 5 Uhr am Sonntagmorgen beginnen die Aufbauarbeiten. Um 8.30 Uhr starten die Skater:innen, unter denen sich auch Claudia Pechstein (51) befindet. Die Eisschnellläuferin war zuletzt für einen Auftritt in Polizeiuniform auf dem Parteitag der CDU kritisiert worden.

Hamburg: Verkehrsbehinderungen durch Halbmarathon

Um 9 Uhr folgt der Start der rund 10.500 Läufer:innen. Die Strecke führt laut Polizei von der Reeperbahn in Richtung Westen zum Hohenzollernring, über die Elbchaussee, die Palmaille, durch den Wallringtunnel und nach einer Umrundung der Außenalster in die Jungiusstraße.

Das Ende der Veranstaltung ist für 13.30 Uhr geplant. Die Abbaumaßnahmen sollen gegen 15 Uhr enden.

Besucher:innen empfiehlt die Polizei „dringend“, mit der Bahn anzureisen. Alle weiteren Verkehrsteilnehmer:innen sollen den betroffenen Bereich weiträumig umfahren, hieß es.