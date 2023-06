Nach umstrittenen CDU-Auftritt: Pechstein skatet in Hamburg

Samwel Mailu aus Kenia will am Sonntag bei der 29. Auflage des Halbmarathons in Hamburg seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Für das Skater-Rennen hat sich die zuletzt für einen CDU-Auftritt in Polizeiuniform kritisierte Claudia Pechstein angemeldet.

Mailu, der Ende April beim Wien-Marathon in 2:05:08 Stunden triumphierte, trifft beim zweitgrößten Halbmarathons Deutschland allerdings auf starke Konkurrenz. Madrid-Sieger Victor Togom (Kenia/1:00:04 Stunden) ist ebenfalls gemeldet. Bei den Frauen trifft Lonah Salpeter (Israel), die 2022 WM-Bronze gewann und im Frühjahr Rang drei Boston Marathon belegte, auf ein Trio aus Kenia: Janet Ruguru, Naom Jebet und Caren Jebet Maiyo sind schon deutlich unter 1:09 Stunden geblieben.

Fünfmalige Olympiasiegerin Pechstein für das Skater-Rennen angemeldet

Aussichtsreichste deutsche Starter sind Hendrik Pfeiffer und Esther Jacobitz (beide TK zu Hannover). Für das Skater-Rennen auf dem Rundkurs mit Start auf der Reeperbahn und dem Ziel an der Messe hat sich unterdessen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) angemeldet.

Angesichts der Bestzeiten der Favoriten und Favoritinnen hält Mitorganisator Karsten Schölermann Streckenrekorde für wahrscheinlich. Die Bestmarken werden bislang von Merhawi Kesete (Eritrea/1:00:52) und Gladys Jeptepkey (Kenia/1:10:13) gehalten. Vor allem mit Blick auf das Frauenfeld meinte Schölermann am Dienstag: „Wenn die Zusammenarbeit klappt, dann ist eine Zeit zwischen 1:08 und 1:09 möglich.“

Das könnte Sie auch interessieren: Flucht nach Hamburg, Abi mit 1,4 – jetzt will Reem Khamis Gold bei Mini-Olympia

Gemeldet sind für das Rennen rund zehntausend Läuferinnen und Läufer. Der erste Lauf-Start erfolgt um 9.00 Uhr, im Abstand von je 15 Minuten folgen drei weitere Blöcke. Bereits um 8.30 wird das deutlich kleinere Skaterfeld auf die Strecke geschickt. (dpa/Ino/mg)