Das Amtsgericht Hamburg hat Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 21-Jährigen erlassen.

Der Mann soll am Sonntag in der Eckernförder Straße in Altona versucht haben, seine 45-jährige Lebensgefährtin zu töten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau war mutmaßlich mit einem Messer und einem Kerzenständer attackiert worden.

Altona: Mann soll Lebensgefährtin mit Messer attackiert haben

Ein Zeuge hatte sich in den Morgenstunden bei der Polizei gemeldet, da es in der Wohnung des Pärchens zu einem lautstarken Streit gekommen war und Hilferufe zu hören waren.

In der Wohnung fanden die Beamten die schwer verletzte Lebensgefährtin des Mannes. Sie wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand der Frau sei mittlerweile stabil. (mp/dpa)