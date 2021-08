Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus an der Eckernförder Straße (Altona) ist am Sonntag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar war der junge Mann (21) ausgerastet und auf seine Lebensgefährtin (45) losgegangen.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde von einem Notarzt begleitet in eine Klinik gebracht. „Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen“, so Polizeisprecher Florian Abbenseth zur MOPO. Wegen heftiger Gegenwehr musste dem aggressiven Mann eine sogenannte Spuckhaube aufgesetzt werden. „Er befindet sich nun in Gewahrsam.“

Hamburg: Mann verletzt seine Partnerin schwer

Auch der 21-Jährige war bei dem Streit verletzt worden, bei dem laut Polizei auch ein Messer benutzt worden sein soll. „Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen“, so Abbenseth. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. (dg)