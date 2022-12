Nach zwei vergleichsweise ruhigen Silvesternächten wegen der Corona-Pandemie und einhergehenden Ausgangsbeschränkungen ist in diesem Jahr in Hamburg so gut wie alles wieder erlaubt. Die Polizei und Feuerwehr rechnen daher auch mit einem „lauten Jahreswechsel“. Schon am frühen Abend hatten die Beamten zahlreiche Einsätze.

Im gesamten Stadtgebiet, überwiegend aber in dichter besiedelten Wohngebieten, kam es schon zu kleineren Bränden. Sie sind das Resultat unsachgemäßer Böllerei, so ein Feuerwehrsprecher. „Es ist bereits gut zu tun“, sagt er.

„Gut zu tun“: So startet Hamburg in die Silvesternacht

Größere Einsätze und Zwischenfälle mit Verletzten habe es mit Stand 19 Uhr aber noch nicht gegeben. Auch die Lage beim Rettungsdienst sei noch überschaubar.

Für die Hamburger Polizei scheint es noch die Ruhe vor dem Sturm zu sein: Bisher hatten die Beamten noch keine nennenswerten Einsätze in Zusammenhang mit dem Abbrennen von Böllern und Feuerwerkskörpern. „Es ist noch ein normales Einsatzgeschehen“, so ein Sprecher des Lagedienstes. Auch der Regen dürfte für die momentan ruhige Lage mitverantwortlich sein.

Der Verkauf und das Zünden von Feuerwerk in Deutschland waren in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona verboten, vor allem um die Krankenhäuser in der Pandemie nicht weiter zu belasten. Seit dem Verkaufsstart von Böllern und Raketen am Donnerstag habe die Hamburger Polizei laut eines Sprechers zufolge bereits einige Einsätze wegen Belästigung und Ruhestörung gehabt. Verletzte habe es zunächst aber keine gegeben.

Rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt bleibt auch in diesem Jahr das Abfeuern von Raketen und Böllern verboten. Zwischen 18 und 1 Uhr dürfen keine Feuerwerkskörper in die Verbotszone mitgenommen werden. Nur sogenanntes Kleinstfeuerwerk – Wunderkerzen, Knallerbsen – sind erlaubt. Die Polizei rechnet in der Innenstadt mit bis zu 10.000 Feiernden.

Feuerwehr-Chef Christian Schwarz hatte im Vorwege der ersten „normalen“ Silvesternacht gewarnt. Er sagte: „Wir rechnen mit einem hohen Einsatzaufkommen.“ (dg)