Großkontrolle in Hamburg: Polizei nimmt Falschparker in die Mangel

„Mobil. Aber sicher!“ – so lautet die neue Kampagne, unter die Polizei auf Hamburgs Straßen für umsichtiges Miteinander im Straßenverkehr wirbt. Die Beamten kontrollieren aber auch regelmäßig – so wie zuletzt am Mittwoch.

Fokus der stadtweiten Kontrolle waren dabei „der ruhende Verkehr und technische Mängel“. Polizeisprecher Florian Abbenseth sagt, „verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge auf Geh- und Radwegen bedeuten für die dort jeweils berechtigten Verkehrsteilnehmer häufig ein Hindernis“. Durch Falschparken entstünden auch Konfliktsituationen.

Kontrolle in Hamburg: Polizei kontrolliert Falschparker

Zwischen 6 und 22 Uhr wurden stadtweit insgesamt 1403 Fahrzeuge und 448 Personen überprüft. Die Beamten leiteten 1241 Bußgeld- und Verwarngeldanzeigen sowie 15 Strafanzeigen ein. Darüber hinaus erwischte die Polizei drei Fahrer ohne Führerschein, 72 hatten ein Handy am Ohr, 16 waren nicht angeschnallt. Auch diverse Fahrradfahrer seien mit Verstößen aufgefallen, rund 100 Präventionsgespräche seien insgesamt geführt worden, so Abbenseth. Aber: Die meisten Betroffenen hätten sich einsichtig gezeigt haben.

Die Polizei wird demnächst erneut den Verkehr im Rahmen ihrer neuen Kampagne kontrollieren. (dg)