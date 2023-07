Großkontrolle an der A7: Urlauber im Visier – Polizei filzt Wohnmobile

Ferienzeit ist Wohnmobil- und Wohnwagenzeit – die Polizei hat dies zum Anlass genommen, Urlauber, die in ihren rollenden Wohnungen unterwegs sind, zu kontrollieren. Bei dem lange geplanten Großeinsatz winkten die Beamten an der A7 am Mittwoch zahlreiche Fahrzeuge raus – und zogen ein überraschend positives Ergebnis.

Die Kontrollstelle befand sich an der Schnackenburgallee (Bahrenfeld), unweit der A7-Auf- und Abfahrt Bahrenfeld. Federführend war die Verkehrsdirektion 2, deren Beamten die Wohnmobile und Wohnwagen rauszogen.

Polizei-Kontrolle an der A7: Das stellten die Beamten fest

Zwischen 14 und 20 Uhr kontrollierten die Polizisten dabei 65 Fahrzeuge und 68 Personen. Die Bilanz: Ein Mann war ohne Führerschein gefahren, ein anderer hatte sein Handy am Ohr. Sechsmal wurden Mängel festgestellt: Entweder hatten die Fahrer keine mitgeführten Papiere oder die Beamten beanstandeten technische Defizite bzw. Ausfälle.

In einem Fall war ein Wohnmobil überladen, in einem anderen war die Stützlast überschritten worden. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren ein, alle kontrollierten Fahrer durften im Anschluss weiter.

Im Vergleich zu anderen Verkehrskontrollen, bei denen quasi jedes Mal zahlreiche Mängel und Vergehen festgestellt werden, kann die Polizei mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden sein. Ein Beamter zur MOPO: „Die meisten Urlauber scheinen sich richtig eingestellt zu haben. Das freut uns natürlich.“ (dg/röer)