Großfeuer in Heimfeld: Leerstehendes Haus neben Tankstelle brennt komplett aus

Großeinsatz in Heimfeld: Ein leerstehendes Wohn- und Geschäftsgebäude an der Buxtehuder Straße ist am Freitagabend komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr brauchte mehr als 100 Einsatzkräfte und mehrere Stunden, um das Feuer zu bändigen.

Das Gebäude steht neben einer Jet-Tankstelle, was die Situationen verschärfte. Die Feuerwehr erhöhte daher die Alarmstufe, schickte mehrere Löschzüge nach Heimfeld.

Feuer in Hamburg: Haus neben Tankstelle brennt komplett aus

Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Dachgeschoss des Gebäudes zum Brand gekommen war: Flammen schlugen aus Fenstern und fraßen sich auch durch die Decke ins Dach. Ein grauer Rauchpilz legte sich über das Haus.

Die Polizei ließ die vielbefahrene Straße komplett sperren, damit die Feuerwehr – in der Spitze mit 140 Kräften im Einsatz – gleich mehrere Löschleitungen legen konnte; die Schläuche, aus denen Wasser gepumpt wurde, waren auf der gesamten Straße verteilt. Als Vorsichtsmaßnahme wurde auch der Strom örtlich abgeschaltet. Zeitweise waren zahlreiche Mehrfamilien- und Geschäftshäuser ohne Strom.

Über insgesamt vier Drehleitern bekämpften die Retter das Feuer. Um kurz vor 5 Uhr, rund sieben Stunden nach der Alarmierung, waren die Flammen gelöscht und der Einsatz konnte für beendet erklärt werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Die Polizei übernahm direkt am Samstagmorgen die Ermittlungen. Noch ist die Brandursache unklar. Das Gebäude, dessen Eigentümer noch unbekannt ist, gilt als einsturzgefährdet. Die nebenanliegende Tankstelle bleibt bis auf Weiteres geschlossen. (dg)