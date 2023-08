Fahrerin springt kurz vor Crash mit Laster vom Motorrad

Dieser Unfall hätte tödlich enden können: Am Holstenkamp in Stellingen ist am Donnerstagmorgen ein Laster auf ein Motorrad aufgefahren. Die Kradfahrerin hatte großes Glück und blieb unverletzt.

Die Frau soll den herannahenden Laster noch rechtzeitig vorher gesehen haben, sodass sie sich mit einem Sprung von ihrem Motorrad retten konnte. Das Krad, vor allem der hintere Teil, steckte nur Sekunden später unter der Lkw-Front fest.

Laster und Motorrad mussten abgeschleppt werden

Die Polizei ließ gegen 9.30 Uhr zwei Fahrstreifen in Richtung Kieler Straße sperren. Laster und Motorrad mussten abgeschleppt werden.

„Um kurz vor 11 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben“, sagte ein Polizeisprecher. Es war zu kleineren Staus gekommen, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Warum der Lkw-Fahrer das Motorrad übersah, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und will den genauen Hergang nun rekonstruieren. Verletzt wurde bei dem Crash niemand. (dg)