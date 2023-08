Seit mehr als zwei Jahren werden immer wieder Autoteile und ganze Wagen aus einer Tiefgarage in der Neuen Mitte Altona geklaut: Nachdem die MOPO über die Diebstahl-Serie berichtete, haben sich weitere Opfer gemeldet, die von ähnlichen Aufbrüchen erzählen. Die Kripo bearbeitet ähnliche Fälle in der ganzen Stadt: Die Gauner folgen immer einem ähnlichen Konzept, der Schaden liegt im sechststelligen Bereich. Sind Autos in der Garage gefährdeter als auf der Straße? Deutsche Versicherungen haben dazu eine klare Antwort – die überraschen dürfte.

Seit mehr als zwei Jahren werden immer wieder Autoteile und ganze Wagen aus einer Tiefgarage in der Neuen Mitte Altona geklaut: Nachdem die MOPO über die Diebstahl-Serie berichtete, haben sich weitere Opfer gemeldet, die von ähnlichen Aufbrüchen erzählen. Die Kripo bearbeitet Fälle in der ganzen Stadt: Die Gauner folgen immer einem ähnlichen Konzept, der Schaden liegt im sechststelligen Bereich. Sind Autos in der Garage gefährdeter als auf der Straße? Deutsche Versicherungen haben dazu eine klare Antwort – die überraschen dürfte.

Hakan S. (Name geändert) wohnt in einem SAGA-Neubau in Altona. Er allein ist bereits dreimal Opfer geworden, in einem Monat wurden ihm alle vier Reifen seines Mercedes gestohlen, ein anderes Mal die Scheinwerfer. Schaden: knapp 20.000 Euro.

Auch zahlreiche andere Mieter sind betroffen, es werden Displays, Navigationsgeräte, Airbags und manchmal ganze Fahrzeuge entwendet. „Und das alles passiert nicht erst seit gestern, sondern schon seit zwei Jahren“, sagt S.: „Das kann nicht sein.“

Täter schlagen stadtweit zu – zuletzt in Alsterdorf

Ein Phänomen, das auch in anderen Tiefgaragen in Altona, aber auch in der ganzen Stadt vorkommt. In einer Garage am Suhrenkamp (Alsterdorf) herrschen ähnliche Verhältnisse, auch hier steigen Täter bevorzugt nachts zwischen 1 und 3 Uhr ein; mal maskiert, mal nur mit einer Kapuze über dem Kopf. Meistens sind es männliche Einzeltäter. Zuletzt brach einer vor wenigen Tagen einen BMW X3 auf, entwendete persönliche Wertgegenstände.

Für die Polizei ist die Verfolgung solcher Taten oft schwierig, weil die Täter häufig sogenannte „reisende Täter“ sind; sind sie heute in Hamburg auf Beutezug, können sie morgen bereits in Berlin oder sogar im Ausland tätig sein. Die Beamten vermuten, dass sich die Täter Zutritt zu Tiefgaragen verschaffen, wenn jemand herausfährt. Mittlerweile sollen die Diebe, vor allem in der Neuen Mitte Altona, vermehrt auch in Kellerräumen zuschlagen.

„Wenn Autos an der Straße geparkt sind, passiert nichts, weil Leute dort herumlaufen und auch wegen des Verkehrs im Allgemeinen“, sagt Hakan S. „Aber in der Tiefgarage ist Ruhe, die Diebe sind allein.“ Er und Nachbarn haben daher Dashcams in ihren Wagen installiert.

ADAC: Mieter können Nachbesserungen verlangen

Aber: Sind an der Straße abgestellte Autos wirklich sicherer? „Ob das Auto in einer Tiefgarage besser und sicherer aufgehoben ist, als an der Straße, hängt vor allem von den Sicherungsmaßnahmen des Betreibers ab“, sagt Christof Tietgen vom ADAC. „Wenn Sicherheitskameras installiert sind, die Tiefgarage gut beleuchtet, die Parkbuchten nicht zu versteckt sind, kann man davon ausgehen, dass der eigene Wagen gut geschützt ist.“

Sind keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen verbaut, sollten die Mieter Nachbesserungen verlangen. Im Fall aus Altona monieren Mieter, dass die SAGA für Anfragen nicht erreichbar sei und sehr verwirrende Aussagen tätige. Die SAGA äußerte sich nicht dazu, ließ auf eine Anfrage nur wissen, dass man von den Fällen wisse und im Austausch mit der Polizei sei.

Dass Tiefgaragen mitunter nicht ausreichend gesichert sind, scheint bei teils horrenden Summen (bis zu 200 Euro pro Stellplatz) sehr fragwürdig. Doch das Problem rund um fehlende Sicherungen und günstige Gelegenheiten für Täter scheint auch bei Versicherungen angekommen zu sein: „Aus Sicht der Versicherer galten Garagen lange Zeit als sicherer, darum gewährten sie Rabatte für Garagenwagen“, erklärt Wolfgang Schütz, Chef des Vergleichsportals Verivox, der MOPO.

„Wer sein Fahrzeug am Straßenrand parkt, zahlt nur noch bei ganz wenigen Tarifen mehr für die Kfz-Versicherung als Versicherungsnehmer mit abschließbarer Garage“, sagt Schütz. Durchschnittlich liege die Ersparnis bei gerade einmal einem Prozent, in der Spitze bei sechs Prozent. Kein Vergleich also mehr zu früher, als Garagen als extrem sicher eingestuft wurden.

Hamburg bleibt ein beliebtes Ziel für Autoknacker.

Statistisch gesehen nehmen die Zahlen zu: So erfasste die Polizei im vergangenen Jahr 10.664 Autoaufbrüche und 1184 Diebstähle ganzer Fahrzeuge. In beiden Bereichen eine Steigerung um knapp zehn Prozent zum Vorjahr. Die Aufklärungsquote liegt zwischen vier und acht Prozent.

Die Polizei rät trotz der aktuellen Garagen-Problematik, vor allem hochwertige Wagen nicht am Straßenrand abzustellen. Es werden allerdings Einzelgaragen empfohlen oder „gut beleuchtete und belebte Straßen“. Zudem sollte man auf verdächtige Personen achten, die mit ausländischen Kennzeichen durchs Viertel „streifen“ und so aussehen, als würden sie die Umgebung ausspähen.

Der ADAC rät zusätzlich dazu, keine Wertgegenstände oder Taschen im Auto liegen zu lassen, das lade Einbrecher oft nur ein. „Zudem kann man sich den Einbau einer Alarmanlage überlegen, die mit ihrem lauten Ton abschreckt“, so ADAC-Sprecher Tietgen. Auch ein Schild im Auto, dass eine Anlage installiert sei, könne abschreckend wirken.