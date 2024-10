Großer Schreck am Friedrich-Frank-Bogen: Seniorin geht trotz Rauch in ihre Wohnung

Großer Schreck am Friedrich-Frank-Bogen in Bergedorf: Als eine Mieterin gegen 13.55 Uhr mit ihrem Rollator nach Hause kam, stand die ältere Dame plötzlich vor einer Nebelwand. In ihrer Wohnung im dritten Obergeschoss schien es zu brennen – die ältere Frau betrat sie trotzdem.

Sofort rückten zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Hamburg an, darunter Kräfte der Berufs- aber auch der Freiwilligen Feuerwehr. Als die Retter vor Ort eintrafen, war die ältere Frau zum Glück wieder aus ihrer Wohnung gegangen. Rettungskräfte versorgen die Frau, die Brandrauch eingeatmet hatte.

Topf auf eingeschalteten Herd vergessen – Frau verletzt

Feuerwehrkräfte gingen anschließend unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung und konnten den Brandherd schnell finden. Auf der Herdplatte wurde offensichtlich ein Topf mit Essen vergessen. Die Feuerwehrleute schalteten den Herd aus und öffneten mehrere Fenster.

Offenbar hatte dies auch die ältere Frau vor, die nun zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Für die Retter der Feuerwehr sind solche Einsätze nahezu an der Tagesordnung, aber trotzdem nicht ungefährlich.

Dank Rauchmelderpflicht – schon kleine Brände werden schnell entdeckt

Vor Einführung der Rauchmelderpflicht in Hamburg im Jahr 2006 wurden aus solchen „Kleinbrände“ rasch größere Wohnungsbrände. Dank der Rauchmelder werden kleinere Brände zügiger entdeckt, gemeldet und gelöscht.