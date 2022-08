Unter Denkmalschutz: Bekanntes Hamburger Gebäude beschmiert

Schmierereien über dem Eingang: Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine gelbe Farbbombe an das berühmte Chilehaus in der Straße Fischertwiete (Altstadt) geworfen.

Ein Bediensteter des Chilehauses stellte frühmorgens den knallig gelben Fleck an dem Gebäude, das seit 1983 unter Denkmalschutz steht, fest – und alarmierte die Polizei.

Laut Polizei soll es zwischen 22 Uhr und 4.30 Uhr zur Farb-Attacke gekommen sein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf Täter gibt es derzeit nicht, so die Beamten zur MOPO.