Schwerer Unfall in Hamburg: Autos und Linienbus krachen zusammen

Am Mittwochnachmittag hat es in Wilhelmsburg gekracht: Zwei Autos und ein Linienbus waren in einen schweren Unfall involviert. Es gab zwei Verletzte.

Der Unfall geschah gegen 17 Uhr am Mittwoch auf der Ecke Kornweide/Hohe Schaar-Straße, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts berichtet. Demnach waren ein VW T-Roc, ein Audi und ein Linienbus der Hochbahn in den Unfall verwickelt.

Unfall in Wilhelmsburg: Verletzte kamen ins Krankenhaus

Wie genau es zu dem Unfall kam, dazu konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Laut eines Reporters vor Ort soll die Fahrerin des Audi den Linienbus überholt haben. Dabei sei sie dann frontal mit dem T-Roc zusammengestoßen. Der Linienbus krachte daraufhin ebenfalls in die Unfallstelle.

Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte, die vorsorglich in Krankenhäuser gebracht wurden. Das Verkehrsunfallteam hat nun die Ermittlungen übernommen. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde gesperrt. (mwi)