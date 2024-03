Messerstecherei! Großeinsatz in Hamburger Gefängnis

Aktuell kommt es in der berüchtigten Justizvollzugsanstalt „Santa Fu“ zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst. Ersten Informationen zufolge sollen zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden sein.

Rettungskräfte und Polizei wurden gegen 11.25 Uhr zur JVA an der Straße Am Hasenberge gerufen. Laut Polizei habe es einen Streit unter drei Häftlingen gegeben. Zwei seien dabei verletzt worden – sie hatten Stichwunden am Po und Hals und wurden von Sanitätern versorgt.

Santa Fu: Zwei Häftlinge durch Stiche verletzt

Zu den möglichen Hintergründen könne man noch keine Angaben machen, hieß es weiter von den Beamten. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.