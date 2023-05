Großeinsatz in Recycling-Firma im Norden – acht Arbeiter verletzt

Großeinsatz für die Feuerwehr in Neumünster am Donnerstagabend. Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet wurden acht Personen verletzt.

Gegen 19.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Recyclinghof im Gewerbegebiet Süd gerufen. Da acht Menschen in dem Gebäude gemeldet wurden, wurde ein Großeinsatz unter dem Alarmcode „Feuer G R10“ ausgerufen – also eine Lage mit möglicherweise vielen Verletzten.

Das könnte Sie auch interessieren: Garagen bei Hamburg in Flammen – drei Pkw zerstört

Mehrere Rettungswagen aus dem gesamten Umkreis kamen zum Einsatzort gefahren. Der eigentlich Brand an einer Maschine in dem Sortierbetrieb konnte schnell gelöscht werden, nach 1,5 Stunden war der Einsatz beendet, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO erklärte.

Acht Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. (rei)