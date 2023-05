Garagen bei Hamburg in Flammen: Autos brennen, Fensterscheiben platzen

Großeinsatz für die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen in Glinde. Mehrere Garagen und ein Carport standen in Flammen – und das nahe an einem Mehrfamilienhaus.

Der Notruf ging gegen 1.15 Uhr bei der Leitstelle ein. Die Feuerwehr Glinde wurde in den Sandweg gerufen. Als die Retter eintrafen, standen schon mehrere Garagen und ein Carport in Flammen. Schnell wurde Verstärkung aus Oststeinbek angefordert.

Garagen in Glinde in Flammen – Fenster in Mehrfamilienhaus bersten

Wichtig war es, ein Übergreifen der Flammen auf das mehrstöckige Mehrfamilienhaus hinter den Garagen zu verhindern. Das gelang. Die Hitze soll aber noch in den Obergeschossen Fensterscheiben zum Bersten gebracht haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau in Blankenese tot aufgefunden – eine Festnahme

Verletzt wurde zum Glück niemand, wie ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO berichtet. Drei Pkw wurden aber Opfer der Flammen. Der Einsatz wurde gegen 4.30 Uhr beendet. (rei)