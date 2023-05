Mitten in Blankenese: 28-Jähriger soll seine Mutter getötet haben

Grausiger Fund in Hamburg: Am Donnerstag ist eine 67 Jahre alte Frau tot in ihrem Haus in Blankenese gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Tatverdächtig: ihr Sohn.

Die Einsatzkräfte waren am Donnerstagnachmittag alarmiert worden und rückten in die Straße Willhöden aus. In dem Haus fanden sie die Leiche der 67-Jährigen. Der 28 Jahre alte Sohn der Frau steht unter dringendem Tatverdacht.

Sohn der Toten sagt aus, er habe seine Mutter getötet

Der Mann war am Donnerstag einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle, so heißt es am Freitag, habe der Mann zugegeben, am Mittwoch seine Mutter umgebracht zu haben.

Eine mögliche Tatwaffe sei sichergestellt worden, so Polizeisprecher Sören Zimbal am Freitag. Beim Tatverdächtigen, über dessen weiteren Verbleib ein Haftrichter entscheidet, gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrkankung, so Zimbal weiter. (mp)