Großeinsatz in Hamburg: Shisha-Bar mit Schüssen durchlöchert

Mehrere deutlich sichtbare Einschusslöcher prägten am Montag eine Shisha-Bar an der Holstenstraße. Die Polizei war mit der Spurensicherung und Spürhunden im Einsatz.

Der Einsatz begann am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr, nachdem Polizeibeamte die Einschusslöcher entdeckt hatten, wie ein Sprecher sagte. Die Hintergründe der Schüsse waren zunächst noch unklar.

Hamburg: Schießerei in Shisha-Bar – Großeinsatz

Noch am Mittag waren die Polizeibeamten vor Ort, um Hinweise zu sammeln. Im Zuge dessen kam auch ein Spürhund zum Einsatz, der am Tatort nach Patronenhülsen suchen sollte.

Das LKA ermittelt nun in alle Richtungen, sagte der Sprecher weiter.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte es bereits in Hohenfelde eine Schießerei in einer Shisha-Bar gegeben. In dem Lokal an der Lübecker Straße war Ende Juli 2022 ein 27 Jahre alter Mann gezielt getötet worden. (fbo)