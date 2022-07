Häftling sorgt für Großeinsatz in Hamburger Gefängnis

Großeinsatz in der Justizvollzugsanstallt (JVA) Billwerder: Ein Häftling des Gefängnisses hat am Donnerstagabend ein Feuer in seiner Zelle gelegt. Zahlreiche Kräfte der Hamburger Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Sie waren um kurz nach 21 Uhr von Gefängnis-Mitarbeitern gerufen worden. Mehrere Streifenwagen parkten vor der JVA am Dweerlandweg, ein Löschzug wurde durch das Gefängnistor gelotst.

JVA Billwerder: Häftling legt Feuer in Zelle und muss gerettet werden

Der Insasse wurde gerettet und das Feuer gelöscht, wie der Lagedienst der Polizei bestätigte. Er soll unverletzt geblieben sein.

Wie er das Feuer entzündete, war zunächst unklar. Der Mann kam am Abend in eine andere Zelle. (dg)