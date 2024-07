Feuer im Elbtunnel! Großeinsatz und lange Staus auf A7

Großeinsatz im Elbtunnel: Am Donnerstagmorgen ist die vierte Röhre gesperrt worden, weil ein Laster brannte. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Aber es gab lange Staus.

Um 10.20 Uhr kam die erste Meldung über den brennenden Lkw: Sofort wurden entsprechende Kräfte zum Tunnel entsandt, die Polizei sperrte zudem alle Röhren in beide Richtungen komplett; zeitweise kam der Verkehr auf der A7 komplett zum Erliegen.

A7: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte so ein Übergreifen auf andere Autos verhindern – auch die Ladung des Lasters – Kunststoff-Folien – wurde durch Flammen nicht beschädigt. Offenbar hatte sich das Feuer im Motorraum oder im Bereich der Zugmaschine ausgebreitet. Das Führerhaus schmolz unter dem Einfluss der enormen Hitze.

Um 10.50 Uhr schon wurde der Einsatz für beendet erklärt. Zuvor waren Anwohner über die App Katwarn informiert und dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand – auch nicht der Fahrer des besagten Lkw, den die Kräfte unverletzt aus dem brennenden Laster befreiten. Die Feuerwehr rückte ab.

Etwa 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Mittlerweile sei der Lastwagen geborgen, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Die Untersuchungen des Tunnels wegen möglicher Schäden dauerten am späten Nachmittag aber noch an.

A7: Elf Kilometer Stau rund um den Elbtunnel – eine Röhre noch gesperrt

Die Verkehrsleitzentrale sprach zunächst von einem Stau von bis zu elf Kilometern in beide Richtungen. Ab 11.20 Uhr wurden zwei Streifen in nördlicher Richtung wieder freigegeben. In Richtung Süden wurde der Verkehr ab Bahrenfeld abgeleitet. Um kurz nach 13 Uhr wurde zumindest eine Röhre dann auch in Richtung Süden freigegeben. Die Umleitungsstrecken waren den Angaben zufolge sehr voll – mit Auswirkungen bis in die City hinein.

Am frühen Nachmittag dann die Nachricht: In beide Richtungen kann wieder gefahren werden. Drei Röhren wurden freigegeben, nur die vierte blieb zunächst gesperrt. Auch die Auffahrt Othmarschen in Richtung Süden wurde gesperrt. Zwischendurch verzeichnete die Verkehrsleitzentrale danach lediglich noch einen Stau von etwa drei Kilometern, im Berufsverkehr stauten sich die Fahrzeuge zeitweise wieder auf einer Länge von neun Kilometern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Bisher wird ein technischer Defekt vermutet. (dg)