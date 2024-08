Großeinsatz im Palästina-Camp: Zwei Polizistinnen verletzt

Diverse Streifenwagen, Sanitäter, ein Notarzt: Mit einem Großaufgebot rückten Hamburger Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zur Moorweide aus. Aus dem Pro-Palästina-Camp wurde eine größere Auseinandersetzung gemeldet. Zwei Polizistinnen wurden verletzt.

Als die Polizei mit mehreren Streifwangen eintraf, gab es dem Lagedienst zufolge zunächst lediglich verbale Streitigkeiten, keine Schlägerei. Aus welchen Motiven die Personen in Streit geraten waren, ist noch unklar.

Als die Beamten versuchten, die Situation zu beruhigen, solidarisierten sich allerdings etliche der Anwesenden mit den Streitenden gegen die Polizei. Die Situation wurde hitziger.

Im Bereich #Dammtor kam es am #Protestcamp zu einem Polizeieinsatz. Noch immer sind Einsatzkräfte vor Ort, um die Lage zu beruhigen.



*PEZ // j.w. pic.twitter.com/FzVfw659Sz — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) August 10, 2024

Dabei wurden eine Beamtin laut Polizei an der Lippe verletzt, eine weitere am Knie. Es handelt sich aber nur um leichte Verletzungen. Die Polizei nahm drei Personen in Gewahrsam. (tst)