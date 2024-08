„Zug fällt aus“, stand am Samstagnachmittag auf zahlreichen Anzeigetafeln am Hamburger Hauptbahnhof. Der Grund: Ein Bagger drohte auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof auf die Gleise zu kippen. Inzwischen ist der Abschnitt wieder befahrbar.

Mit Koffern und Rucksäcken bepackt standen massenweise Reisende auf den Bahnsteigen am Hamburger Hauptbahnhof. Viele von ihnen mussten sich mit der Weiterreise gedulden, denn wegen eines Unfalls wurde die Bahnstrecke in Richtung Süden am Vormittag gesperrt.

Hamburg: Bagger droht auf Schienen zu kippen

Momentan finden auf den Gleisen in Höhe der Stockmeyerstraße Bauarbeiten statt. Einer der dafür notwendigen Bagger war jedoch gegen 10.20 Uhr entgleist, in Schräglage geraten und drohte auf die Gleise zu kippen. Techniker seien vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern, erklärte eine Sprecherin der Bahn am frühen Nachmittag. Warum der 21-jährige Fahrer mit seinem Bagger entgleist war, wird noch von der Bundespolizei ermittelt. Ein Fremdeinwirken kann aber ausgeschlossen werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Nach einer ersten Vollsperrung der Bahnschienen kann die Strecke nun zweimal die Stunde eingleisig von ICEs befahren werden. Alle anderen Züge werden umgeleitet. Nicht betroffen von der Sperrung sind die S-Bahnen.

Hamburg: Großer Andrang auf S-Bahnsteigen

Daher hatten sich viele Fahrgäste auch spontan dazu entschieden, ihre Reise per S-Bahn fortzusetzen. Dadurch entstand allerdings ein Personenstau auf den S-Bahnsteigen in Harburg und am Hauptbahnhof. Vorsorglich hatten die Bundespolizei und die DB-Sicherheit zusätzliche Kräfte eingesetzt, um mögliche Gefahrensituationen zu vermeiden.

Am frühen Abend kam dann die Entwarnung der Deutschen Bahn: Der Bagger wurde erfolgreich gesichert, Streckensperrung ist aufgehoben.

Auch Fahrgäste, die von Bremen oder Lüneburg in Richtung Hamburg fahren wollen, müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Eine Reihe von Metronom-Zügen fallen am Samstag aus, wie dem Fahrplan des Unternehmens zu entnehmen ist. Ob eine Verbindung zu dem Unfall mit dem Bagger besteht, ist nicht klar.