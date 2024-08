Er ist so etwas wie das Phantom unter den Hamburger Immobilien-Investoren. Ihm gehören diverse wertvolle Grundstücke in der Hansestadt, auch in Top-Lagen wie der HafenCity, den Alsterarkaden oder dem Neuen Wall. Doch öffentlich auftreten, sich gar äußern? Nicht sein Ding. Für die MOPO machte er nun eine kleine Ausnahme und sprach darüber, wie er das „Flüggerhaus“ am Rödingsmarkt denkmalgerecht sanieren will.