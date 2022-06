Großeinsatz in Billstedt: Zwei Verletzte nach Brand in Einfamilienhaus

Am Freitagvormittag sind in Billstedt bei einem Brand in einem Einfamilienhaus zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Um 11.23 Uhr wurde die Feuerwehr nach Billstedt in den Harry-Hartz-Weg gerufen. Laut einem Sprecher brannte es zunächst nur in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses, doch dann griffen die Flammen auf den Giebel über.

Zwei Verletzte nach Brand eines Einfamilienhauses in Billstedt

In dem Haus waren insgesamt drei Bewohner; zwei standen im ersten Stock am Fenster, da sie bereits von Rauch und Feuer eingeschlossen waren. Sie wurden von Handwerkern, die in der Nähe waren, mit einer Leiter gerettet. Die dritte Person konnte von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden.

Die drei Geretteten wurden von Rettungskräften versorgt, zwei wurden mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit insgesamt knapp 40 Einsatzkräften vor Ort und setzte drei C-Rohre zur Löschung des Feuers im Innen- sowie Außenbereich ein. Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz beendet. (to)