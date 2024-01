Walddörfer-Villa in Flammen: Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr

Flammen schlugen aus dem Dach, eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel: Rund 80 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht zum Donnerstag mehr als fünf Stunden lang gegen einen Wohnhausbrand in Wohldorf-Ohlstedt.

Um 23.17 Uhr geht der Alarm ein: Der Dachstuhl einer Villa an der Straße Krempenhege steht komplett in Flammen. Wie sich herausstellt, ist das Haus derzeit unbewohnt, so die Feuerwehr auf MOPO-Anfrage.

Hamburg: Villa in Wohldorf-Ohlstedt brennt

Zum Glück – denn der große Brand ist nur schwer unter Kontrolle zu bekommen. Da das Haus etliche Meter abseits der Straße liegt, kann die Drehleiter das Dach nur schwer erreichen. Außerdem sind die Straßen glatt, auch das Löschwasser gefriert schnell. Ein Feuerwehrmann wird durch einen herabfallenden Dachziegel verletzt.

Erst gegen 4.30 Uhr, nach mehr als fünf Stunden, ist der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch unklar.