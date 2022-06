In der geschlossenen Psychiatrie der Asklepios-Klinik Rissen an der Straße Suurheid ist es am Samstag erneut zu einem Feuer gekommen: Wie die Feuerwehr der MOPO bestätigte, geriet Mobiliar eines Patienten in Brand.

Gegen 23 Uhr schrillten plötzlich die Rauchmelder auf der Station. Aus einem der Zimmer drang dunkler Qualm und zog in den Flurbereich. Patienten – alle blieben unverletzt – wurden ins Freie geführt, das Klinik-Personal rief die Feuerwehr.

Großeinsatz: Erneut Feuer in Hamburger Psychiatrie

Laut Lagedienst wurden mehrere Löschfahrzeuge nach Rissen entsandt. Man habe sich den Aussagen eines Sprechers zufolge auf einen Großeinsatz vorbereitet. Zum Zeitpunkt der Alarmierung sei noch nicht klar gewesen, ob sich Menschen verletzt hatten.

Das brennende Kissen und die Matratze wurden gelöscht, danach wurde das Zimmer an die Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Erst vor knapp einer Woche war es zu einem ganz ähnlichen Einsatz auf derselben Station gekommen: Damals war Bettzeug – offenbar mutwillig – in Brand gesteckt worden. Drei Patienten mussten wegen Rauchschäden in andere Zimmer verlegt werden – einer nutzte die Hektik des Einsatzgeschehens, um aus der Psychiatrie zu flüchten. Er wurde drei Tage später gefasst und zurück ins Krankenhaus gebracht. (rüga/dg)