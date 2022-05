Feuer in Psychiatrie in Hamburg – Insasse flüchtet

Bei einem Feuer in der geschlossenen Psychiatrie der Asklepiosklinik in Rissen ist am Montagnachmittag Sachschaden entstanden. Schlimmer wiegt jedoch die Tatsache, dass ein Bewohner das Durcheinander während der Löscharbeiten zur Flucht genutzt hat. Nach ihm wird mit Hochdruck gefahndet.

Wie die Feuerwehr bestätigte, ging der Alarm gegen 16.10 Uhr ein. Es wurde ein Zimmerbrand in dem Gebäude in der Straße Suurheid gemeldet. Weil zu befürchten war, dass Menschen verletzt sein könnten, rückten mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen an.

Brand in Psychiatrie in Rissen – Insasse nutzt Feuerwehreinsatz zur Flucht

In einem der Zimmer war Bettzeug in Brand geraten. Das Feuer hatten die Retter rasch gelöscht. Verletzte gab es zum Glück nicht. Drei Insassen wurden verlegt, weil ihre Zimmer durch Qualm in Mitleidenschaft gezogen waren. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Als die sich die erste Aufregung beim Personal gelegt hatte, kam gleich der nächste Schock: Beim Durchzählen wurde festgestellt, dass ein Insasse fehlte. Nach ihm wird nun mit Hochdruck gefahndet. Auf MOPO-Nachfrage wollte die Polizei keine näheren Angaben zu dem Geflüchteten machen und ob von ihm eine Gefahr ausgeht.