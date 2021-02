Großeinsatz auf dem Kiez: Verstoß gegen Corona-Maßnahmen – Festnahmen!

St. Pauli -

Mehrere Streifenwagen mussten am Samstag zum Kiez ausrücken. Hier hatten sich rund 25 Personen versammelt, einige tranken Bier – und das ist verboten. Am Ende wurde Pfefferspray eingesetzt, zwei Männer wurden in Handschellen abgeführt.

Der Einsatz begann laut Polizei gegen 17 Uhr. Auf dem Hans-Albers-Platz hatten sich mehrere Personen versammelt. Sie grölten und johlten. Als die Polizei anrückte, kippte die Stimmung. Einen Mann, der verbotenerweise Bier in der Öffentlichkeit trank, sollte überprüft werden. Das sorgte für Unmut.

Polizeieinsatz auf dem Kiez - zwei Festnahmen

Der Biertrinker war mit der Überprüfung nicht einverstanden und leistete laut Polizei Widerstand. Es wurden körperliche Maßnahmen ergriffen – sehr zum Unmut der Umstehenden. Ein weiterer Mann aus der Gruppe hätte die Maßnahmen der Polizei gestört, hieß es. Pfefferspray wurde daraufhin eingesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren:Polizei löst illegale Sisha-Party auf

Immer mehr Streifenwagen rückten an, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Am Ende wurden zwei Männer in Handschellen abgeführt. Gegen sie wird wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen und wegen Widerstand ermittelt.