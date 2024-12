Großeinsatz am Hauptbahnhof: Mann stürzt in Gleisbett – Sperrung!

Großeinsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann stürzte am Freitagnachmittag mit seinem Rollator ins Gleisbett. Der Zugverkehr musste zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Der Mann wollte gerade in eine S-Bahn einsteigen, da verhakte sich sein Rollator zwischen Bahn und Bahnsteig. Er stürzte gegen 15.25 Uhr in das Gleisbett – allerdings nur mit den Beinen, so ein Sprecher der Bundespolizei. Mit dem Oberkörper hing er noch in der Bahn.

Mann sorgt für Sperrung am Hamburger Hauptbahnhof

Der S-Bahn-Verkehr musste unterbrochen werden. Die Feuerwehr und Polizei rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an, um den Mann aus dem Gleisbett zu befreien. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Gegen 16.05 Uhr gab die Polizei den Bahnabschnitt wieder frei. Seitdem sollen auch die S-Bahnen wieder regulär fahren. (mp)